Специалист Шкуматов высказался о краткосрочных полисах ОСАГО

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.

«Например, это могут быть дачники. То есть люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле довольно много», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, такие полисы могут пригодиться и таксистам.

Со своей стороны, советник президента Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов подтвердил, что краткосрочные полисы пригодятся водителям такси.

«Условно самозанятые, которые работают четыре дня в неделю и ещё два дня в неделю подрабатывают таксистами на своих машинах. Для них годовой полис такси довольно дорог, они заранее не знают, когда будут таксовать», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

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