Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2025 года право жителей новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО.

Об этом говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Настоящее законодательство разрешает жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца 2023 года перемещаться в своих регионах без ОСАГО.

Закон продлевает это право для них и на следующий год.

Между тем сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своём автомобиле в другие российские регионы.

В ноябре Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.