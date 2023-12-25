Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года
- globallookpress.com
Об этом говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Настоящее законодательство разрешает жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца 2023 года перемещаться в своих регионах без ОСАГО.
Закон продлевает это право для них и на следующий год.
Между тем сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своём автомобиле в другие российские регионы.
В ноябре Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.