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Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2025 года право жителей новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО.
Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО до 2025 года
  • globallookpress.com

Об этом говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Настоящее законодательство разрешает жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца 2023 года перемещаться в своих регионах без ОСАГО.

Закон продлевает это право для них и на следующий год.

Между тем сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своём автомобиле в другие российские регионы.

В ноябре Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.

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