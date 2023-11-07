RT в Telegram
Подпишись

ГД приняла проект, исключающий ОСАГО из обязательных для регистрации транспорта документов

Короткая ссылка
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.
ГД приняла проект, исключающий ОСАГО из обязательных для регистрации транспорта документов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

В сообщении говорится, что автором инициативы является председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

В тексте пояснительной записки отмечается, что также законопроект предполагает внесение изменений в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, которые исключат обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.

В августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о нововведениях для автомобилистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить