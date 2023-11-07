ГД приняла проект, исключающий ОСАГО из обязательных для регистрации транспорта документов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
В сообщении говорится, что автором инициативы является председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
В тексте пояснительной записки отмечается, что также законопроект предполагает внесение изменений в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, которые исключат обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.
В августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о нововведениях для автомобилистов.