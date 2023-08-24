Депутат ГД Нилов предложил о оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о нововведениях для автомобилистов, которые уже приняты либо готовятся к рассмотрению.

В следующем году вступит в силу закон, который позволит покупать полис ОСАГО как долгосрочный, сроком на год, так и краткосрочный, на месяц или даже один день, сообщил Нилов в беседе с «Парламентской газетой».

Он выразил мнение, что ошибочно привязывать полис к автомобилю, ведь страхуется ответственность гражданина, значит, у него должна быть возможность оформить полис на себя.

Нилов сообщил, что 1 сентября вступит в силу закон о такси. Новые правила включают создание реестра такси, аттестацию водителей на знание города, проведение медосмотров, страхование пассажиров, технические осмотры транспорта.

Также в ЛДПР предложили запретить частные дорожные камеры, так как это, по мнению депутатов, «не забота о безопасности движения, а коммерческий интерес». Они хотят предложить правительству принять закон о госрегулировании установки таких камер.

Наряду с этим, водителей больше не будут штрафовать за превышение средней скорости. Также в Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении многодетных семей от транспортного налога.

Ранее директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семёнов заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок.