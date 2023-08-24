Депутат ГД Нилов предложил о оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт
- РИА Новости
В следующем году вступит в силу закон, который позволит покупать полис ОСАГО как долгосрочный, сроком на год, так и краткосрочный, на месяц или даже один день, сообщил Нилов в беседе с «Парламентской газетой».
Он выразил мнение, что ошибочно привязывать полис к автомобилю, ведь страхуется ответственность гражданина, значит, у него должна быть возможность оформить полис на себя.
Нилов сообщил, что 1 сентября вступит в силу закон о такси. Новые правила включают создание реестра такси, аттестацию водителей на знание города, проведение медосмотров, страхование пассажиров, технические осмотры транспорта.
Также в ЛДПР предложили запретить частные дорожные камеры, так как это, по мнению депутатов, «не забота о безопасности движения, а коммерческий интерес». Они хотят предложить правительству принять закон о госрегулировании установки таких камер.
Наряду с этим, водителей больше не будут штрафовать за превышение средней скорости. Также в Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении многодетных семей от транспортного налога.
Ранее директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семёнов заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок.