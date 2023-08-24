Узнать больше

Депутат ГД Нилов предложил о оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал о нововведениях для автомобилистов, которые уже приняты либо готовятся к рассмотрению.
Депутат ГД Нилов предложил о оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт
  • РИА Новости

В следующем году вступит в силу закон, который позволит покупать полис ОСАГО как долгосрочный, сроком на год, так и краткосрочный, на месяц или даже один день, сообщил Нилов в беседе с «Парламентской газетой».

Он выразил мнение, что ошибочно привязывать полис к автомобилю, ведь страхуется ответственность гражданина, значит, у него должна быть возможность оформить полис на себя.

Нилов сообщил, что 1 сентября вступит в силу закон о такси. Новые правила включают создание реестра такси, аттестацию водителей на знание города, проведение медосмотров, страхование пассажиров, технические осмотры транспорта.

Также в ЛДПР предложили запретить частные дорожные камеры, так как это, по мнению депутатов, «не забота о безопасности движения, а коммерческий интерес». Они хотят предложить правительству принять закон о госрегулировании установки таких камер.

Наряду с этим, водителей больше не будут штрафовать за превышение средней скорости. Также в Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении многодетных семей от транспортного налога.

Ранее директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семёнов заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить