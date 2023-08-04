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Минтранс заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок

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Внедрение федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Такси» не окажет влияния на увеличение цены перевозок.
Минтранс заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок
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  • © The Good Brigade

Об этом заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семёнов.

Он сослался на закон №580-ФЗ и подчеркнул, что ведомство не вводит новых требований к такси.

«В связи с этим предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу», — цитирует ТАСС Семёнова.

Правительство России в июле утвердило постановление о ФГИС легкового такси, она заработает с 1 сентября.

Документ предписывает создание трёх региональных реестров такси: реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси, а также реестра легковых такси. Все эти данные будут передаваться в единый федеральный реестр.

Ранее сообщалось, что Минтранс Подмосковья выдал 26 тысяч разрешений на работу такси с начала текущего года. Каждый день выдаётся свыше 200 соответствующих документов.

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