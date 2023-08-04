Минтранс заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок

Внедрение федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Такси» не окажет влияния на увеличение цены перевозок.

Об этом заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семёнов.

Он сослался на закон №580-ФЗ и подчеркнул, что ведомство не вводит новых требований к такси.

«В связи с этим предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу», — цитирует ТАСС Семёнова.

Правительство России в июле утвердило постановление о ФГИС легкового такси, она заработает с 1 сентября.

Документ предписывает создание трёх региональных реестров такси: реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси, а также реестра легковых такси. Все эти данные будут передаваться в единый федеральный реестр.

Ранее сообщалось, что Минтранс Подмосковья выдал 26 тысяч разрешений на работу такси с начала текущего года. Каждый день выдаётся свыше 200 соответствующих документов.