С начала 2023 года в Подмосковье выдали 26 тысяч разрешений на работу такси

С начала 2023 года Минтранс Подмосковья выдал 26 тыс. разрешений на работу такси. Ежедневно выдают более 200 таких документов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что в прошлом году таких разрешений было выдано 94 тыс.: 17 тыс. юридическим лицам и 77 тыс. — предпринимателям.

На данный момент в Подмосковье около 100 тыс. человек имеют разрешение на работу такси.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала предложение включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие.