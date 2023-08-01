С начала 2023 года в Подмосковье выдали 26 тысяч разрешений на работу такси
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Уточняется, что в прошлом году таких разрешений было выдано 94 тыс.: 17 тыс. юридическим лицам и 77 тыс. — предпринимателям.
На данный момент в Подмосковье около 100 тыс. человек имеют разрешение на работу такси.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала предложение включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие.