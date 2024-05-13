Золотов заявил, что Росгвардия будет добиваться возмездия за удар по Белгороду

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что её бойцы сделают всё возможное, чтобы виновные в атаке на мирные кварталы Белгорода не ушли от возмездия.

Как заявил Золотов, военное преступление Киева не имеет оправдания.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии сделают всё от них зависящее, чтобы виновные в этом преступлении не ушли от возмездия», — сказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.

13 мая в больнице скончалась женщина, пострадавшая 11 мая в результате обстрела.