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The Daily Telegraph: Трасс может заморозить цены на электроэнергию в Британии

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В случае победы на выборах на пост премьер-министра Великобритании глава МИД страны Лиз Трасс может заморозить цены на электроэнергию.

«Лиз Трасс рассматривает возможность замораживания счетов за электроэнергию для миллионов домохозяйств этой зимой в случае победы в гонке за пост лидера Консервативной партии», — сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что от энергетической компании Scottish Power поступило предложение о плане, оцениваемого в сумму £100 млрд для двухлетнего замораживания счетов за электроэнергию.

Источники издания отмечают, что глава Минэнерго Великобритании Квази Квартенг открыт к подобным предложениям.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.

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