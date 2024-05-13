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Спикер Госдумы Володин призвал обучать мигрантов русскому языку на родине

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости уделить внимание такому вопросу, как обучение мигрантов русскому языку.
Спикер Госдумы Володин призвал обучать мигрантов русскому языку на родине
  • РИА Новости

«Коллеги, думаю, что согласитесь, нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру. А история, она у нас общая», — сказал он в ходе заседания Госдумы при обсуждении кандидатуры Алексея Оверчука на должность зампредседателя правительства.

По его словам, в этом направлении необходимо работать.

«Работать с нашими дружественными странами, создавая там условия, чтобы там учили русский язык... Это очень серьёзное направление», — добавил Володин.

Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.

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