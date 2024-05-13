Три человека погибли в результате удара ВСУ по промзоне Краснодона в ЛНР
- РИА Новости
«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — написал глава ЛНР в Telegram.
Одна из составных частей ракеты, запущенной ВСУ, упала на детскую площадку местного парка, где в тот момент не было людей.
13 мая украинские войска обстреляли Краснодон, на месте происшествия начался пожар. Сейчас дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе.
По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар был нанесён, предположительно, с помощью минимум трёх ракет ATACMS.