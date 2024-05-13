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Три человека погибли в результате удара ВСУ по промзоне Краснодона в ЛНР

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Три человека погибли и четверо получили ранения в результате удара ВСУ по Краснодону в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Сейчас в промышленной зоне города тушат сильный пожар.
Три человека погибли в результате удара ВСУ по промзоне Краснодона в ЛНР
  • РИА Новости

«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — написал глава ЛНР в Telegram.

Одна из составных частей ракеты, запущенной ВСУ, упала на детскую площадку местного парка, где в тот момент не было людей.

13 мая украинские войска обстреляли Краснодон, на месте происшествия начался пожар. Сейчас дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе.

По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар был нанесён, предположительно, с помощью минимум трёх ракет ATACMS.

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