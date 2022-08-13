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Финская пиццерия опровергла заявления о взимании дополнительной платы с русских

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Пиццерия Napule Pizzeria в Хельсинки опровергла появившуюся в СМИ информацию о взимании дополнительной платы с русских

Ранее в российских СМИ и сообщениях в Telegram появились заявления, что в счёт россиянам включили дополнительную надбавку с подписью: «Русский, отправляйся домой».

«В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule», — приводит РИА Новости заявление пиццерии. 

В ресторане добавили, что не смогли выяснить, кто распространил мошенническую публикацию. Заведение намерено обратиться в полицию.

9 августа сообщалось, что гражданам России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции, к юго-востоку от Парижа.

Позднее в кабинете министра Вооружённых сил Франции Себастьена Лекорню выразили сожаление в связи с неправомерным отказом россиянам в доступе в замок.

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