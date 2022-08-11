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Институт Битсона в Британии извинился за отказ принять россиянку из-за национальности

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Британский Институт Битсона, занимающийся исследованием рака, извинился перед россиянкой за отказ в приёме по национальному признаку. Об этом сообщила газета The Guardian.
Институт Битсона в Британии извинился за отказ принять россиянку из-за национальности
  • Gettyimages.ru

Отказ был мотивирован новой политикой института в отношении россиян.

«В данном случае имело место первоначальное недопонимание этих ограничений, которое было устранено. Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причинённое неудобство», — приводит газета заявление директора института Оуэна Сэнсома.

По его словам, учебное заведение пересмотрит правила, чтобы не допустить повторения аналогичной ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, что гражданам России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции, к юго-востоку от Парижа.

Позднее в кабинете министра Вооружённых сил Франции Себастьена Лекорню выразили сожаление в связи с неправомерным отказом россиянам в доступе в замок.

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