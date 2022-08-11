Институт Битсона в Британии извинился за отказ принять россиянку из-за национальности
- Gettyimages.ru
Отказ был мотивирован новой политикой института в отношении россиян.
«В данном случае имело место первоначальное недопонимание этих ограничений, которое было устранено. Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причинённое неудобство», — приводит газета заявление директора института Оуэна Сэнсома.
По его словам, учебное заведение пересмотрит правила, чтобы не допустить повторения аналогичной ситуации в будущем.
Ранее сообщалось, что гражданам России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции, к юго-востоку от Парижа.
Позднее в кабинете министра Вооружённых сил Франции Себастьена Лекорню выразили сожаление в связи с неправомерным отказом россиянам в доступе в замок.