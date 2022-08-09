В Минобороны Франции высказались об отказе россиянам в доступе в Венсенский замок
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Как сообщает ТАСС, в ведомстве выразили сожаление в связи с неправомерным отказом россиянам в доступе в замок.
Также министерство отметило, что туристические объекты Минобороны остаются открытыми для граждан России.
«Министр вооружённых сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что для граждан России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции, к юго-востоку от Парижа.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT назвал абсурдным данное ограничение.