Политолог назвал абсурдным ограничение на посещение Венсенского замка для россиян

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что для граждан России ограничили посещение Венсенского замка во Франции.

«Абсурдное обоснование для принятия абсурдных решений. Концепцию по отмене России сейчас выполняют необдуманно и вприпрыжку. Мотивируют это некой «трансатлантической солидарностью», в том числе и французы, да и все государства», — считает политолог.

По его мнению, идея «отмены России» абсурдна.

Ранее стало известно, что для граждан России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции, к юго-востоку от Парижа.