Политолог назвал абсурдным ограничение на посещение Венсенского замка для россиян
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«Абсурдное обоснование для принятия абсурдных решений. Концепцию по отмене России сейчас выполняют необдуманно и вприпрыжку. Мотивируют это некой «трансатлантической солидарностью», в том числе и французы, да и все государства», — считает политолог.
По его мнению, идея «отмены России» абсурдна.
Ранее стало известно, что для граждан России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции, к юго-востоку от Парижа.