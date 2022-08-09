AFP: гражданам России ограничили посещение Венсенского замка во Франции

Гражданам России из-за спецоперации на Украине ограничили посещение Венсенского замка во Франции к юго-востоку от Парижа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся среди прочего архивы Министерства вооружённых сил Франции…» — говорится во «внутреннем распоряжении», изданном после начала спецоперации на Украине.

Как сообщается, 28 июля двух россиянок не пустили в Венсенский замок. Одна из женщин рассказала AFP, что охрана попросила её предъявить паспорт, после чего отказалась впустить. На вопрос о причинах этого отказа женщина получила ответ: «Потому что вы россиянки».

Ранее госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот заявила, что бойкот русской культуры на Западе недопустим, и выступила против политики её отмены.