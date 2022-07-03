Госминистр по делам культуры Германии выступила против отмены русской культуры в Европе

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Госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот заявила, что бойкот русской культуры на Западе недопустим, и выступила против политики её отмены на Западе.

Об этом сообщает Augsburger Allgemeine

«Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодёжному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом всё-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются», — поделилась госминистр отношением к русской культуре в Германии на сегодняшний день. 

Рот считает, что русская культура не должна быть отменена, потому что это «последнее пространство свободы» для творцов. 

Ранее соучредитель НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что в Германии приступили к сбору фактов об ущемлении русских немцев и русскоязычного населения страны.

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