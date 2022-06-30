В ФРГ начали сбор фактов ущемления русских немцев и русскоязычного населения

В Германии приступили к сбору фактов об ущемлении русских немцев и русскоязычного населения страны, заявил соучредитель НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), депутат бундестага Евгений Шмидт.

«Уже поступил ряд обращений от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка либо из-за страны своего происхождения. Поэтому мы сейчас собираем факты. Их много», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шмидта, многие такие факты фиксировались и в его депутатской деятельности.

Он добавил, что в одном из Telegram-каналов есть сообщество, в котором четырёхзначное число тех, кто подвергся дискриминации.

«Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнём активную работу», — заявил депутат.

Ранее в Германии создали НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В организации будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.