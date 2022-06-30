В ФРГ начали сбор фактов ущемления русских немцев и русскоязычного населения
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«Уже поступил ряд обращений от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка либо из-за страны своего происхождения. Поэтому мы сейчас собираем факты. Их много», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шмидта, многие такие факты фиксировались и в его депутатской деятельности.
Он добавил, что в одном из Telegram-каналов есть сообщество, в котором четырёхзначное число тех, кто подвергся дискриминации.
«Сейчас мы собираем и анализируем все эти случаи. Наш адвокат этим занимается. И в ближайшее время мы начнём активную работу», — заявил депутат.
Ранее в Германии создали НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).
В организации будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.