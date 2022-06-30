В Германии создали некоммерческую организацию против дискриминации русских

Короткая ссылка
В Германии создали некоммерческую организацию по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR). В НКО будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соучредителя организации, депутата бундестага и уполномоченного фракции «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта.

«На заседании фракции «Альтернатива для Германии» меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая будет заниматься проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывать им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводить дела до суда с привлечением своих адвокатов», — рассказал он.

24 июня акция против дискриминации россиян, а также политики правительства Италии в конфликте Украины и России прошла в Милане. Её организаторами стали студенты Туринского университета и политическое объединение «Снова Италия — За демократический суверенитет».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить