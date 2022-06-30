В Германии создали некоммерческую организацию против дискриминации русских

В Германии создали некоммерческую организацию по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR). В НКО будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соучредителя организации, депутата бундестага и уполномоченного фракции «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта.

«На заседании фракции «Альтернатива для Германии» меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая будет заниматься проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывать им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводить дела до суда с привлечением своих адвокатов», — рассказал он.

24 июня акция против дискриминации россиян, а также политики правительства Италии в конфликте Украины и России прошла в Милане. Её организаторами стали студенты Туринского университета и политическое объединение «Снова Италия — За демократический суверенитет».