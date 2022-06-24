В Милане организовали акцию против дискриминации россиян

Акция против дискриминации россиян, а также политики правительства Италии в конфликте Украины и России прошла в Милане. Её организаторами стали студенты Туринского университета и политическое объединение «Снова Италия — За демократический суверенитет».

Об этом сообщает ТАСС.

Для участия в акции на площади перед театром «Ла-Скала» пришли более 200 человек. Они выступили против антироссийских санкций, которые негативно влияют, в том числе, на Италию.

Участники мероприятия высказались о последствиях санкций европейских стран, напомнив о росте цен на топливо и продовольствие.

Кроме того, итальянцы поддержали российских спортсменов и музыкантов, которых в результате санкций не допускают до международных соревнований и конкурсов.

«Наша манифестация — проявление солидарности с людьми, которые в последние месяцы подвергались дискриминации только потому, что они принадлежат к определенной национальности, это позор», — заявил координатор политического объединения «Снова Италия — За демократический суверенитет» в Ломбардии Лучано Товальери.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события на Украине выявили антинатовские и антизападные настроения в итальянском обществе.