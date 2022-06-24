В Милане организовали акцию против дискриминации россиян
Об этом сообщает ТАСС.
Для участия в акции на площади перед театром «Ла-Скала» пришли более 200 человек. Они выступили против антироссийских санкций, которые негативно влияют, в том числе, на Италию.
Участники мероприятия высказались о последствиях санкций европейских стран, напомнив о росте цен на топливо и продовольствие.
Кроме того, итальянцы поддержали российских спортсменов и музыкантов, которых в результате санкций не допускают до международных соревнований и конкурсов.
«Наша манифестация — проявление солидарности с людьми, которые в последние месяцы подвергались дискриминации только потому, что они принадлежат к определенной национальности, это позор», — заявил координатор политического объединения «Снова Италия — За демократический суверенитет» в Ломбардии Лучано Товальери.
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события на Украине выявили антинатовские и антизападные настроения в итальянском обществе.