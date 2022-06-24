В Милане организовали акцию против дискриминации россиян

Короткая ссылка
Акция против дискриминации россиян, а также политики правительства Италии в конфликте Украины и России прошла в Милане. Её организаторами стали студенты Туринского университета и политическое объединение «Снова Италия — За демократический суверенитет».

Об этом сообщает ТАСС.

Для участия в акции на площади перед театром «Ла-Скала» пришли более 200 человек. Они выступили против антироссийских санкций, которые негативно влияют, в том числе, на Италию.

Участники мероприятия высказались о последствиях санкций европейских стран, напомнив о росте цен на топливо и продовольствие.

Кроме того, итальянцы поддержали российских спортсменов и музыкантов, которых в результате санкций не допускают до международных соревнований и конкурсов.

«Наша манифестация — проявление солидарности с людьми, которые в последние месяцы подвергались дискриминации только потому, что они принадлежат к определенной национальности, это позор», — заявил координатор политического объединения «Снова Италия — За демократический суверенитет» в Ломбардии Лучано Товальери.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события на Украине выявили антинатовские и антизападные настроения в итальянском обществе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить