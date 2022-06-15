Глава МИД Италии заявил об антинатовских настроениях в стране на фоне событий на Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что события на Украине выявили антинатовские и антизападные настроения в итальянском обществе.

«Конфликт на Украине, особенно на его начальном этапе, вызвал новое проявление антинатовских и антизападных настроений в нашей стране, которые, хотя и были в меньшинстве, оказались очень значимыми в общественных дебатах», — приводит его слова РИА Новости.

Об этом глава итальянского МИД сказал, выступая на мероприятии в ассоциации иностранной прессы в Риме.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изоляцию Запада от остального мира.