Глава МИД Италии заявил об антинатовских настроениях в стране на фоне событий на Украине
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- © Bernd von Jutrczenka/dpa
«Конфликт на Украине, особенно на его начальном этапе, вызвал новое проявление антинатовских и антизападных настроений в нашей стране, которые, хотя и были в меньшинстве, оказались очень значимыми в общественных дебатах», — приводит его слова РИА Новости.
Об этом глава итальянского МИД сказал, выступая на мероприятии в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изоляцию Запада от остального мира.