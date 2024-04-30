У матери погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника приняли заявление на выплату

У матери инвалида-колясочника, которого не признавали погибшим в результате теракта в «Крокусе», приняли заявление на выплату для родственников погибших. Об этом RT рассказала Алёна Вербенина. По закону ей полагается выплата в размере 3 млн рублей.

Признавать Максима Вербенина официально погибшим, по её словам, придётся, скорее всего, через суд. Все следы ДНК сына были уничтожены из-за пожара.

«В СК меня проконсультировали, как действовать. Я обратилась в Департамент соцзащиты. Подала заявление на выплату как родственница погибшего при теракте в «Крокусе». Заявление приняли, ответ и решение, скорее всего, будут положительными», — объяснила женщина.

Сегодня, на сороковой день со дня смерти сына, она отправилась в храм на службу. После этого мама Максима поедет к сгоревшему зданию «Крокуса».

«До поздней ночи проведём с близкими время там — в месте, которое стало для сына последним. Приедут его друзья и все, кто хоть как-то принимал участие в его жизни», — добавила Алёна.

30 апреля люди собрались у мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в сороковой день после трагедии.