RT: мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть

Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, погибшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, что пытается доказать его смерть, поскольку пожар уничтожил все следы ДНК.

Мать рассказала RT, что Максима официально до сих пор не могут признать погибшим. В СК ей сказали, что понимают, что он погиб, но генетически подтвердить это не удалось.

«Есть видеокамера, которая зафиксировала момент расстрела сына. Открыть и посмотреть файл я не нашла в себе сил: я бы не смогла жить», — заявила она.

Женщина допустила, что признавать смерть сына придётся через суд.

«Мне выдали постановление, где указано, что я потерпевшая в связи с тем, что сын погиб. Потом при мне исправили, что он «без вести пропал». Объяснили, что такова процедура», — пояснила она.

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига направит деньги для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».