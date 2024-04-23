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RT: мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть

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Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, погибшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, что пытается доказать его смерть, поскольку пожар уничтожил все следы ДНК.
RT: мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника пытается доказать его смерть
  • РИА Новости

Мать рассказала RT, что Максима официально до сих пор не могут признать погибшим. В СК ей сказали, что понимают, что он погиб, но генетически подтвердить это не удалось.

«Есть видеокамера, которая зафиксировала момент расстрела сына. Открыть и посмотреть файл я не нашла в себе сил: я бы не смогла жить», — заявила она.

Женщина допустила, что признавать смерть сына придётся через суд.

«Мне выдали постановление, где указано, что я потерпевшая в связи с тем, что сын погиб. Потом при мне исправили, что он «без вести пропал». Объяснили, что такова процедура», — пояснила она. 

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига направит деньги для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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