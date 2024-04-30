Лукашенко: очень бы хотелось построить в Белоруссии вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы, чтобы в республике появилась вторая атомная электростанция.

«Очень бы хотелось вторую станцию построить», — цитирует главу государства БЕЛТА. Сейчас власти думают над этим, подчеркнул Лукашенко.

Белорусское общество уже переболело «постчернобыльским синдромом», считает президент.

Принимая решение о строительстве первой АЭС, страна поступила правильно — это самый чистый вид энергии, отметил Александр Лукашенко.

В сентябре 2023 года «Росатом» заявил, что готов помочь со строительством второй белорусской АЭС в случае поступления такой просьбы от Минска.