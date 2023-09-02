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В «Росатоме» заявили о готовности помочь Белоруссии со строительством второй АЭС

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«Росатом» готов помочь со строительством второй белорусской АЭС в случае поступления такой просьбы от Минска.
В «Росатоме» заявили о готовности помочь Белоруссии со строительством второй АЭС
  • РИА Новости

Об этом заявил директор странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий.

«Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать. Но решать в первую очередь должна сама республика», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-служба Минэнерго Белоруссии заявила, что на БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.

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