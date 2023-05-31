Пресс-служба Минэнерго Белоруссии заявила, что на БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока.

«На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что этап опытно-промышленной эксплуатации предусматривает последовательное повышение мощности реакторной установки энергоблока с 50 до 100% с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети.

13 мая Минэнерго Белоруссии сообщило, что второй энергоблок Белорусской АЭС подключён к энергосистеме страны.