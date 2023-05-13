Минэнерго Белоруссии сообщило, что второй энергоблок БелАЭС включён в сеть

Минэнерго Белоруссии сообщило, что второй энергоблок Белорусской АЭС подключён к энергосистеме страны.

«В рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что все технологические операции были выполнены в соответствии с регламентом, с соблюдением необходимых требований безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главный приоритет для республики на данный момент — радиационная безопасность и надёжность эксплуатации белорусской АЭС.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.