Власти Белоруссии выдали БелАЭС лицензию на запуск второго энергоблока

Короткая ссылка
Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.
Власти Белоруссии выдали БелАЭС лицензию на запуск второго энергоблока
  • ©пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

«Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока №2», — говорится в сообщении на сайте белорусского Госатомнадзора.

23 ноября МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции.

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что нота литовской стороны является «частью большой информационной кампании» против Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить