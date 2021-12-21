Власти Белоруссии выдали БелАЭС лицензию на запуск второго энергоблока

Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.

«Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока №2», — говорится в сообщении на сайте белорусского Госатомнадзора.

23 ноября МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции.

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что нота литовской стороны является «частью большой информационной кампании» против Минска.