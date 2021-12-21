Власти Белоруссии выдали БелАЭС лицензию на запуск второго энергоблока
- ©пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
«Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии предприятию «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока №2», — говорится в сообщении на сайте белорусского Госатомнадзора.
23 ноября МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции.
Министерство энергетики Белоруссии заявило, что нота литовской стороны является «частью большой информационной кампании» против Минска.