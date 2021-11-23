В Белоруссии назвали ноту Литвы по БелАЭС частью информационной кампании

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что нота Литвы касательно запуска второго энергоблока Белорусской АЭС является «частью большой информационной кампании» против Минска.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении говорится, что Литва продолжает информкампанию против Белоруссии, используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения «ядерной угрозой БелАЭС».

Также в Минэнерго заявили, что «голословные обвинения с явно политизированным подтекстом» звучат «на фоне явного отсутствия конкретных фактов «небезопасности» БелАЭС.

В министерстве подчеркнули, что БелАЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности.

Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции.