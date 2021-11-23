В Белоруссии назвали ноту Литвы по БелАЭС частью информационной кампании
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Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
В сообщении говорится, что Литва продолжает информкампанию против Белоруссии, используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения «ядерной угрозой БелАЭС».
Также в Минэнерго заявили, что «голословные обвинения с явно политизированным подтекстом» звучат «на фоне явного отсутствия конкретных фактов «небезопасности» БелАЭС.
В министерстве подчеркнули, что БелАЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности.
Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции.