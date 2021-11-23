В Белоруссии назвали ноту Литвы по БелАЭС частью информационной кампании

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Министерство энергетики Белоруссии заявило, что нота Литвы касательно запуска второго энергоблока Белорусской АЭС является «частью большой информационной кампании» против Минска.
В Белоруссии назвали ноту Литвы по БелАЭС частью информационной кампании
  • © belaes.by

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении говорится, что Литва продолжает информкампанию против Белоруссии, используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения «ядерной угрозой БелАЭС».

Также в Минэнерго заявили, что «голословные обвинения с явно политизированным подтекстом» звучат «на фоне явного отсутствия конкретных фактов «небезопасности» БелАЭС.

В министерстве подчеркнули, что БелАЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности.

Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции.

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