МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату в связи с планами запуска блока БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Отмечается, что ввод энергоблока в эксплуатацию «удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде» в Литве и соседних государствах.

Власти Литвы намерены «использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности», говорится в документе.

В августе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском БелАЭС.