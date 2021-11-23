МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату в связи с планами запуска блока БелАЭС

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с намерением Минска запустить второй энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату в связи с планами запуска блока БелАЭС
  • © Белорусская атомная электростанция
  • Facebook

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

Отмечается, что ввод энергоблока в эксплуатацию «удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде» в Литве и соседних государствах.

Власти Литвы намерены «использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности», говорится в документе.

В августе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском БелАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить