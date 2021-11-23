МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату в связи с планами запуска блока БелАЭС
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Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
Отмечается, что ввод энергоблока в эксплуатацию «удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде» в Литве и соседних государствах.
Власти Литвы намерены «использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благосостояния своего народа и интересов национальной безопасности», говорится в документе.
В августе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском БелАЭС.