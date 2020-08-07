Литва отправит ноту Белоруссии из-за пуска БелАЭС

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
Литва отправит ноту Белоруссии из-за пуска БелАЭС
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«Несомненно, так мы отреагируем на данный факт, который не является неожиданным, поскольку мы были о нём предупреждены», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр увязал физический пуск БелАЭС с президентскими выборами в Белоруссии, так как, по его мнению, объект вводится «не по стандартам безопасности, а по какому-то другому календарю за несколько дней до выборов президента Белоруссии».

Ранее российская госкорпорация «Росатом» заявила о начале загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 на Белорусской АЭС.

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