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Лукашенко назвал радиационную безопасность Белорусской АЭС «приоритетом из приоритетов»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главный приоритет для республики на данный момент — радиационная безопасность и надёжность эксплуатации белорусской АЭС.
Лукашенко назвал радиационную безопасность Белорусской АЭС «приоритетом из приоритетов»
  • РИА Новости

«Я неоднократно подчёркивал, что радиационная безопасность и надёжность эксплуатации АЭС — это приоритет из приоритетов», — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что эти вопросы долго обсуждались на этапе принятия решения о строительстве АЭС.

«Учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа», — сказал он.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.

Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич оценил готовность второго энергоблока БелАЭС в 98%.

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