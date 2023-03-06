Лукашенко назвал радиационную безопасность Белорусской АЭС «приоритетом из приоритетов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главный приоритет для республики на данный момент — радиационная безопасность и надёжность эксплуатации белорусской АЭС.

«Я неоднократно подчёркивал, что радиационная безопасность и надёжность эксплуатации АЭС — это приоритет из приоритетов», — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что эти вопросы долго обсуждались на этапе принятия решения о строительстве АЭС.

«Учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа», — сказал он.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.

Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич оценил готовность второго энергоблока БелАЭС в 98%.