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Глава Минэнерго Белоруссии оценил готовность второго энергоблока БелАЭС в 98%

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Готовность второго энергоблока Белорусской АЭС оценивается на уровне 98%, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Глава Минэнерго Белоруссии оценил готовность второго энергоблока БелАЭС в 98%
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Готовность второго энергоблока БелАЭС — 98%. Завершаются подготовительные работы к запуску цепной реакции и выводу реакторной установки блока на минимально контролируемый уровень — 1% мощности», — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии планируется провести комплекс исследований, направленных на подтверждение надёжности системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реактора.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее на встрече с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым анонсировал включение в сеть второго блока БелАЭС в марте.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.

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