Глава Минэнерго Белоруссии оценил готовность второго энергоблока БелАЭС в 98%

Готовность второго энергоблока Белорусской АЭС оценивается на уровне 98%, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.

«Готовность второго энергоблока БелАЭС — 98%. Завершаются подготовительные работы к запуску цепной реакции и выводу реакторной установки блока на минимально контролируемый уровень — 1% мощности», — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии планируется провести комплекс исследований, направленных на подтверждение надёжности системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реактора.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее на встрече с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым анонсировал включение в сеть второго блока БелАЭС в марте.

21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.