Глава Минэнерго Белоруссии оценил готовность второго энергоблока БелАЭС в 98%
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«Готовность второго энергоблока БелАЭС — 98%. Завершаются подготовительные работы к запуску цепной реакции и выводу реакторной установки блока на минимально контролируемый уровень — 1% мощности», — говорится в сообщении ведомства.
Впоследствии планируется провести комплекс исследований, направленных на подтверждение надёжности системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реактора.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее на встрече с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым анонсировал включение в сеть второго блока БелАЭС в марте.
21 декабря БелАЭС выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока.