Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский
- РИА Новости
«Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — сказал адвокат.
Вместе с этим у здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, они скандировали «Победа» в честь нового блока, о создании которого объявили представители молдавской оппозиции 21 апреля в Москве.
Сама Гуцул заявила в суде, что невиновна по делу о нарушениях при финансировании бывшей партии «Шор». Главу Гагаузии обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от «организованной преступной группы».