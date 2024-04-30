Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский

Заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул перенесли, потому что там не нашлось переводчика на русский язык, сообщил ТАСС её адвокат Вадим Бэнару.

«Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — сказал адвокат.

Вместе с этим у здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, они скандировали «Победа» в честь нового блока, о создании которого объявили представители молдавской оппозиции 21 апреля в Москве.

Сама Гуцул заявила в суде, что невиновна по делу о нарушениях при финансировании бывшей партии «Шор». Главу Гагаузии обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от «организованной преступной группы».