Захарова: у стратегов США произошло расслоение сознания из-за позиции по МУС
- РИА Новости
«Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства», — сказала российский дипломат.
Захарова добавила, что при всём этом американская политическая система не признаёт легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов.
«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений», — заключила представитель МИД России.
Карин Жан-Пьер ранее выступила с заявлением о том, что у МУС нет полномочий вести расследование в отношении Израиля и его руководства из-за военной операции в секторе Газа.
Также портал Axios писал, что американские конгрессмены от обеих партий пригрозили Международному уголовному суду ответными мерами со стороны Вашингтона в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.