Захарова: у стратегов США произошло расслоение сознания из-за позиции по МУС

У стратегов из администрации США произошло расслоение сознания, считает представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон считает расследование МУС в отношении Израиля выходящим за пределы юрисдикции суда.

«Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства», — сказала российский дипломат.

Захарова добавила, что при всём этом американская политическая система не признаёт легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов.

«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умопостроений», — заключила представитель МИД России.

Карин Жан-Пьер ранее выступила с заявлением о том, что у МУС нет полномочий вести расследование в отношении Израиля и его руководства из-за военной операции в секторе Газа.

Также портал Axios писал, что американские конгрессмены от обеих партий пригрозили Международному уголовному суду ответными мерами со стороны Вашингтона в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.