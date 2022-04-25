Жительница Мариуполя рассказала о стрельбе ВСУ до прихода подразделений ВС России и ДНР

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Жительница Мариуполя рассказала RT, что украинские военные начали стрельбу в городе ещё до прихода подразделений ДНР и Вооружённых сил России.

«Ещё ДНР не было, когда они (украинские военные. — RT) стреляли друг по другу... В посёлки военнослужащие ВСУ ходили и стреляли по домам — по новым палили. Брали в заложники», — заявила она.

Она также сообщила, что её муж был убит при падении мины около дома, в результате которого он получил ранение осколком в затылочную часть.

Ранее стало известно, что в границах Донецкой Народной Республики с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

  • Жительница Мариуполя рассказала RT, что украинские военные начали стрельбу в городе ещё до прихода подразделений ДНР и В

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