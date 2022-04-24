С начала эскалации территорию ДНР украинская армия обстреляла 2208 раз, погиб 81 житель

В границах Донецкой Народной Республики с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

«За 67 дней эскалации погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок. Ранения различной степени тяжести получили 354 мирных жителя, в том числе 30 детей», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Кроме того, зафиксировано 2208 фактов ведения огня украинской армией, из которых 1993 были с применением тяжёлого вооружения.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.