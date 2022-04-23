В ДНР сообщили, что националисты попытались сорвать эвакуацию граждан из Мариуполя
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«Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из миномётов по объявленному месту сбора граждан», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «благодаря профессиональным действиям российских военных удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить очередные жертвы среди мирного населения».
Ранее жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.
По их словам, в жилом районе, расположенном по соседству с металлургическим комбинатом «Азовсталь», стало спокойно.