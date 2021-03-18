На Украине заявили о риске «войны всех против всех»

Советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что существует риск начала в мире «войны всех против всех».

«Сейчас мы живём в мире, когда информационное событие может весить больше, чем событие на фронте. Мне кажется, мир пришёл в движение и мы будем иметь дело с войной всех против всех в «серых зонах», по крайней мере до 2035 года», — цитирует его в эфире телеканала «Украина 24» портал «Гордон».

По словам Арестовича, Украина «находится на переломе геополитических плит» и «на переломе эпох» и не сможет остаться в стороне от таких конфликтов.

«Перед нами стоит стратегическая задача: сделаться настолько сильными, чтобы потенциальный агрессор понимал, что воевать с Украиной дорого, чтобы военные сценарии не рассматривались, и они действовали информационным, дипломатическим, экономическим путём», — отметил он.

В ноябре главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что не видит сугубо военного решения проблемы возвращения Донбасса.