Генерал ВСУ заявил о невозможности «хорватского сценария» в Донбассе

Генерал Вооружённых сил Украины Виктор Назаров заявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий». Об этом он сказал в эфире Четвёртого канала.

«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делала против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык», — цитирует его РИА Новости.

Также Назаров заявил, что Хорватию во время конфликта поддерживали «мощные вооружённые силы» Североатлантического альянса.

Он также рассказал, что предпринимать попытку фронтального наступления в Донбассе было бы очень рискованно в связи с возможностью больших потерь.

По словам Назарова, в таком случае «просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в пользу» Киева.

В ноябре главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что не видит сугубо военного решения проблемы возвращения Донбасса.

По его словам, жители Донбасса не во всём поддерживают военных Украины, поэтому возможны «выстрелы в спину».