На Украине оценили шансы возвращения Донбасса военным путём
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — цитирует «Новое время» Хомчака.
Он отметил, что есть несколько причин, мешающих военному решению: нарушение международного права о военных действиях в густнонаселённых районах, возможность больших потерь у ВСУ, а также якобы имеющаяся возможность российского вмешательства.
По его словам, жители Донбасса не во всём поддерживают военных Украины, поэтому возможны «выстрелы в спину».
Ранее украинское Министерство иностранных дел направило России ноту протеста в связи с отправкой в Донбасс очередной колонны с гуманитарным грузом.