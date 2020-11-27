На Украине оценили шансы возвращения Донбасса военным путём

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявил, что не видит сугубо военного решения проблемы возвращения Донбасса.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — цитирует «Новое время» Хомчака.

Он отметил, что есть несколько причин, мешающих военному решению: нарушение международного права о военных действиях в густнонаселённых районах, возможность больших потерь у ВСУ, а также якобы имеющаяся возможность российского вмешательства.

По его словам, жители Донбасса не во всём поддерживают военных Украины, поэтому возможны «выстрелы в спину».

Ранее украинское Министерство иностранных дел направило России ноту протеста в связи с отправкой в Донбасс очередной колонны с гуманитарным грузом.