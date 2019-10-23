Во Львове студенты попали в реанимацию из-за распыления перцового газа

Во Львове в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища студентка распылила перцовый газ. В результате инцидента, как сообщает «Громадське», 12 студентов были госпитализированы, четыре находятся в реанимации.

«Из-за распыления газового баллончика в состоянии различной степени тяжести с диагнозом «токсическое действие неустановленного вещества» в медицинские учреждения города Львова госпитализированы 13 человек: 12 детей и один взрослый», — сообщили во львовской областной госадминистрации.

В пресс-службе Нацполиции Львовской области рассказали, что к правоохранителям обратились медики.

«Одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, такого же студента, чтобы забрать своё зарядное устройство для телефона. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи, и распылила его содержимое», — сообщили в полиции.

Как заявляют в ведомстве «на самом деле баллончик содержал раздражающий газ — «Перец-4».

«Как пояснил владелец, баллончик он приобрёл несколько дней назад через интернет», — добавили в полиции.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что девять детей попали в больницу после распыления газа из баллончика в черниговской школе.