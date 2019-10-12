Девять детей госпитализированы после распыления газа в украинской школе

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Девять детей попали в больницу после распыления газа из баллончика в черниговской школе.
Девять детей госпитализированы после распыления газа в украинской школе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения Национальной полиции.

«Как оказалось, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик во вкопанном в землю колесе неподалёку от учебного заведения. Находка их так заинтересовала, что они решили проверить, что будет, если применить баллончик. Находясь в школьном туалете, они нажали на кнопку баллончика», — указывается в заявлении.

Отмечается, что газ быстро разошёлся по школе. Это привело к тому, что 771 ребёнка, находившегося на учёбе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам.

В полиции уточнили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в украинских Черкассах в школе №29 распылили газовый баллончик, после чего 20 детей были госпитализированы для обследования.

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