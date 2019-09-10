Из школы в Черкассах эвакуировали 20 детей из-за распыления баллончика

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В украинских Черкассах в школе №29 распылили газовый баллончик, 20 детей были госпитализированы для обследования.
Из школы в Черкассах эвакуировали 20 детей из-за распыления баллончика
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ГосЧС Украины.

На обследование оставлены 19 детей. Состояние здоровья 18 детей удовлетворительное, у одного ребёнка — средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее госпитализировали более 70 учеников из-за утечки газа.

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