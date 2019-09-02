В Южной Корее госпитализировали более 70 учеников из-за утечки газа
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
Уточняется, что инцидент произошёл, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.
Во время мероприятия подростки почувствовали запах газа в аудитории. Вскоре после этого они стали жаловаться на тошноту и плохое самочувствие.
Уточняется, что большинство госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи.
В мае 2018 года при утечке газообразного хлора на заводе в Южной Корее пострадали 13 человек.