В Южной Корее госпитализировали более 70 учеников из-за утечки газа

В южнокорейском городе Тэгу 74 учащихся старшей школы были госпитализированы после возможной утечки газа неизвестного происхождения.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что инцидент произошёл, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.

Во время мероприятия подростки почувствовали запах газа в аудитории. Вскоре после этого они стали жаловаться на тошноту и плохое самочувствие.

Уточняется, что большинство госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи.

В мае 2018 года при утечке газообразного хлора на заводе в Южной Корее пострадали 13 человек.