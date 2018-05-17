При утечке газообразного хлора на заводе в Южной Корее пострадали 13 человек

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Утечка газообразного хлора произошла на химическом заводе в городе Ульсан на юго-востоке Южной Кореи. Об этом пишет «Рёнхап».
При утечке газообразного хлора на заводе в Южной Корее пострадали 13 человек
  • Reuters

Отмечается, что к настоящему моменту в больницы доставлены 13 рабочих. У них наблюдаются затруднение дыхания, тошнота и другие симптомы.

По предварительной версии, утечка могла произойти в ходе перемещения газа из цистерны в хранилище.

Ранее сообщалось, что в Чехии в результате утечки фенола на предприятии пострадали 20 человек.

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