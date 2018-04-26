СМИ: В Чехии в результате утечки фенола на предприятии пострадали 20 человек

В Чехии в городе Дечин в результате крупной утечки фенола из автоцистерны на территории химического предприятия пострадали 20 человек. Об этом информирует Ceske Noviny.

По данным местных властей, утечка произошла из-за разрыва шланга. В связи с произошедшим пострадали сотрудники предприятия и водитель автоцистерны. Два человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что загрязнения окружающей среды не зафиксировано. «Согласно нашей информации, фенол не попал в канализацию или поверхностные воды», — рассказала представитель чешской экологической инспекции. Ранее в Чехии произошёл взрыв на химическом предприятии.