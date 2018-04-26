СМИ: В Чехии в результате утечки фенола на предприятии пострадали 20 человек
По данным местных властей, утечка произошла из-за разрыва шланга.
В связи с произошедшим пострадали сотрудники предприятия и водитель автоцистерны.
Два человека находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что загрязнения окружающей среды не зафиксировано.
«Согласно нашей информации, фенол не попал в канализацию или поверхностные воды», — рассказала представитель чешской экологической инспекции.
Ранее в Чехии произошёл взрыв на химическом предприятии.