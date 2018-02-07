В Италии при взрыве на химзаводе пострадали девять человек

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В Италии в области Ломбардия в результате взрыва на химическом заводе пострадали девять человек, трое из них находятся к тяжёлом состоянии, сообщает La Stampa.

Предприятие принадлежит компании, специализирующейся на переработке промышленных отходов. 

Сообщается, что в момент ЧП на территории завода находились 33 человека. Некоторые пострадавшие были эвакуированы с помощью вертолёта. 

По данным издания, в результате взрыва над местом ЧП образовалось «чёрное облако».

Жители нескольких домов, расположенных рядом, были эвакуированы. 

Как информируют местные власти, в ходе первичного исследования воздуха установлено, что угрозы для населения нет.

В ноябре в результате аварии на лакокрасочной фабрике в Турции погибли четыре человека.

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