В Италии при взрыве на химзаводе пострадали девять человек
Предприятие принадлежит компании, специализирующейся на переработке промышленных отходов.
Сообщается, что в момент ЧП на территории завода находились 33 человека. Некоторые пострадавшие были эвакуированы с помощью вертолёта.
По данным издания, в результате взрыва над местом ЧП образовалось «чёрное облако».
Жители нескольких домов, расположенных рядом, были эвакуированы.
Как информируют местные власти, в ходе первичного исследования воздуха установлено, что угрозы для населения нет.
В ноябре в результате аварии на лакокрасочной фабрике в Турции погибли четыре человека.