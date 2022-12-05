Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихотворной форме порассуждал о роли украинского президента Владимира Зеленского в обострении ситуации на Украине.

В своём Telegram-канале чеченский лидер опубликовал строки, в которых называет Зеленского «гением лицедейства», который меняет роли в зависимости от ситуации.

В частности, Кадыров пишет: «По сценарию от НАТО сатанинский правит бал — тут он нацик, если надо, там — слезливый либерал…»

Завершая свой пост, чеченский лидер задаётся вопросами, сколько «гнусных дел» «наворотит» Зеленский и разожжёт ли он «пожар вселенский, чтобы мир дотла сгорел».

Ранее обозреватель Оливия Мюррей в статье для The American Thinker выразила мнение, что план украинского президента ввести систему шефства для восстановления Украины означает «продажу страны по частям».

По мнению главного редактора итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо, Зеленский вышел из-под контроля своих создателей, а Европа слишком долго позволяла ему «делать и говорить всё, принимая за чистую монету».

Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке, озаглавленной фразой «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента.