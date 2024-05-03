Дзюдоисты Моисеева и Сааев завоевали бронзовые медали турнира Большого шлема в Душанбе

Российский дзюдоист Изнаур Сааев завоевал бронзу турнира Большого шлема в Душанбе.

В поединке в весовой категории до 60 кг он победил дзюдоиста из Таджикистана Хакдода Гулова.

У женщин в поединке за бронзу в весовой категории до 48 кг Аина Моисеева оказалась сильнее словенской спортсменки Маруши Стангар.

Глафира Борисова в весовой категории до 52 кг одержала победу в поединке за бронзу над немецкой спортсменкой Машей Балхаус.

Турнир Большого шлема проходит с 3 по 5 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее дзюдоист Тамерлан Тменов высказался о влиянии политики на спорт.