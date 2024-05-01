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Российский дзюдоист Тменов: негативные процессы в мире не должны касаться спорта

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Двукратный призёр Олимпийских игр российский дзюдоист Тамерлан Тменов высказался о влиянии политики на спорт.
Российский дзюдоист Тменов: негативные процессы в мире не должны касаться спорта
  • РИА Новости

«Я очень возмущён тем, что спорт стал каким-то инструментом для того, чтобы решать определённые политические вопросы. Потому что нарушается тот принцип, который был заложен в основу олимпийского движения, — все негативные процессы, которые происходят в мире, не должны касаться спорта», — приводит слова Тменова РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов высказался на тему потенциального участия российских дзюдоистов в Играх в Париже летом 2024 года.

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